A Barbie film eddig nem látott rekordot döntött: ez egy igazi történelmi pillanat a nőknek

Már hónapok óta beszélünk arról, hogy mennyire várjuk a Barbie filmet, már csak azért is, mert a főszerepben Margot Robbie-t és Ryan Goslingot láthatjuk, ám arra egyáltalán nem számítottunk, hogy az alkotás EKKORA siker lesz.



Azt persze sejtettük, hogy ez nem csupán egy sima, semmitmondó csajos film lesz, de az az egész világot meglepte, hogy egy Barbie baba ennyit képes tanítani nekünk 2023-ban is. Az alkotás egyszerre áll ki a nők jogaiért, és azért, hogy minden férfi megérdemli a figyelmet, ez pedig még maibbá teszi azt a közel 2 órát, amíg végigkísérjük Barbie és Ken kalandjait.



Ráadásul úgy tűnik, hogy az emberek nagyon is vevők egy ennyire pink köntösbe csomagolt produkcióra, a film ugyanis óriási rekordot döntött a Variety értesülései szerint! A Greta Gerwig által rendezett Barbie lett minden idők legsikeresebb debütálása egy nő által rendezett alkotás esetében, a nyitónapon ugyanis 155 millió dollárt (közel 53 MILLIÁRD forint) hozott! Ezzel pedig legyőzte az eddigi győztes Marvel kapitányt, az Anna Boden által rendezett film ugyanis 2019-ben a nyitónapon 153 millió dollárt hozott.

Mi csak annyit mondunk, hogy büszkék vagyunk rád, Barbie, csak így tovább!



