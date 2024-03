„91 éves vagyok, és még mindig magas sarkú cipőben és miniszoknyában járok – nem érdekel, mit mondanak mások”

Ez 91 éves hölgy azzal keltett nagy feltűnést az interneten, hogy kitűnt a tömegből és mindezt jó értelemben tette. A legtöbben ilyen idősen nem sminkelik magukat, nem járnak miniszoknyában és a magas sarkú cipőket is elpakolják, Betsy azonban rácáfol erre és azt állítja, a kor nem számít, az a lényeg, hogy az ember jól érezze magát abban, amit visel.

Ez a nagyi Kaliforniában él és TikTok csatornája is van, ahol az egész világ megismerheti. Betsy Lou-nak nemcsak az öltözködése, de a személyisége is színes, élénk és a csillogás, valamint az életszeretet jellemzi. Ráadásul minden sztereotípiára rácáfol az idősekkel kapcsolatban és bebizonyítja, sosem vagyunk túl öregek ahhoz, hogy tündököljünk.

Magával ragadó személyiségére rengetegen kíváncsiak, videói folyamatosan milliós nézettséget generálnak, és már több mint 72 ezer követője is van. Nem csoda, hiszen a hölgy zseniálisan zongorázik, sokszor táncra perdül és fantasztikus stílusa van, ráadásul a jó kedve ragályos. Azt mondja, a zongorával kapcsolódik ki, ez az, ami nyugodtan és harmonikusan tartja a lelkét és fiatalon az elméjét.

Nem véletlen, hogy az idős nagyi ilyen jól mozog, ugyanis fiatalon táncos volt és balettozott. A követői is imádják a stílusát és rengeteg kérdést tesznek fel neki naponta, amikre igyekszik is válaszolni. Na meg persze a bókok is özönlenek öltözködése és irigylésre méltó lábai miatt. Rengetegen osztanak meg személyes történeteket a saját nagymamáikról, sokan összehasonlítják magukat Betsy-vel, miszerint ő sokkal fiatalosabb és energikusabb annak ellenére, hogy idősebb tőlük. Az energikus és stílusos nagyi hihetetlen módon inspirálja az embereket arra, hogy ne féljenek önmaguk lenni.

