Jó hír azonban, hogy némi odafigyeléssel és bizonyos ételek és italok kiiktatásával felvehetjük a harcot a gyomorégéssel, és gátat szabhatunk a túlzott savtermelésnek. Nem vagyunk egyformák, és hát a reflux is egy olyan betegség, ami bizonyos embereket a mindennapok során folyamatosan végigkísér, mások azonban csak olykor-olykor találják szembe magukat a torkot érintő, kaparó, kellemetlen tünetekkel, a gyakori köhögéssel, és a gyomornedv visszaáramlásával.

Gyomorégés vagy reflux?

Bár a köznyelvben és a mindennapi kommunikációban a refluxot és a gyomorégést sokan egy kalap alá veszik, érdemes pár szót említeni arról, hogy a két fogalom némiképp azért eltér egymástól. A reflux során a gyomor savas váladéka visszaáramlik a nyelőcsőbe, ezzel maró érzést okozva a mellkasban és a torokban. A gyomorégés ezzel szemben a gyomor tájékán megjelenő fájdalmat jelenti, mely a fokozott gyomorsav túltengésnek köszönhető. Az viszont igaz, hogy a folyamatos gyomorégés és fájdalom egy bizonyos idő elteltével reflux kialakulásához vezethet. Vannak, akiknek egy-egy étel elfogyasztása után jelentkezik a gyomor fájdalma vagy a nyelőcsövön tapasztalt maró savas érzés, ugyanakkor hamar el is múlik, mások savlekötők és egyéb gyógyszerek alkalmazását kell beiktassák az életükbe, hiszen a probléma még órákkal a kezdet után is fennáll. A reflux során a záróizom, mely a gyomor és a nyelőcső között helyezkedik el, nem funkcionál megfelelően és nem tudja megakadályozni azt, hogy a gyomortartalom visszaáramoljon egyenesen a nyelőcsőbe.

Mindent a gyomorbántalmakról

A betegségeknek elejét vehetjük, vagy ha már kialakult némileg kontrollálni tudjuk, ha betartunk néhány alapszabályt. Például megfigyeljük önmagunkat, és azt, hogy a tünetek mely ételek elfogyasztása után jelentkeztek, hiszen érdemes ezeket a továbbiakban messziről elkerülni. Fogyasszunk gyomorkímélő ételeket, táplálkozzunk egészségesen, és kerüljük a túlzottan savas élelmiszereket.

Sajnos a stresszes életmód gyakorta hozzájárul a gyomorpanaszok kialakulásához, hiszen sokaknál az idegeskedés és a frusztráció a gyomor fájdalmában jelentkezik. Mondanunk sem kell, hogy a túlzott alkoholfogyasztás és a rendszeres dohányzás is igen erős hajlamosító tényező, de bizonyos értelemben a terhesség is gyomorbántalmakhoz vezethet. A túlsúly sem segít a helyzeten, hiszen az elhízás során a has megnövekedett zsírtömege fokozott nyomást gyakorolhat a gyomorra, ezzel erősítve a savtúltengést.

Reflux esetén érdemes az étkezéseket napi több részre osztani, és apró részletekben elfogyasztani a menüt. Fontos, hogy lefekvés előtt közvetlenül, illetve 2-3 órával azt megelőzően már ne együnk, hiszen ezzel segítjük a gyomrot abban, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésére az ételek megemésztésében. Talán meglepő lehet, de a túl szoros ruhák viselete is fokozza a savtermelést és a gyomorfájdalmat, és a nem megfelelő alvópozíció is hasonló tüneteket eredményezhet. Mindig fordítsunk megfelelő mennyiségű időt a pihenésre, és az esti lefekvés előtt emeljük meg a fejünket egy magasabb párna segítségével; ezzel megakadályozzuk, hogy a gyomorsav a nyelőcsőbe visszajuthasson.

