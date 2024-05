Már az előzetest sem bírjuk ki sírás nélkül: ilyen lesz a Velünk véget ér Blake Lively főszereplésével

Colleen Hoover-rajongók figyelem, SZUPER hírünk van, ugyanis végre befutott az előzetes az írónő egyik legnépszerűbb könyvének filmadaptációjához! A Velünk véget ér (It Ends with Us) augusztus 15-én érkezik meg a hazai mozikba és a rendező, Justin Baldoni főszereplésével, és az első képkockákat elnézve máris bátran ki merjük jelenteni, ezt a filmet nem lehet majd kibírni sírás nélkül. A videó hátterében amúgy Taylor Swift egyik dala, a „My Tears Ricochet” szól, ami aligha lehet véletlen, hiszen az énekesnő és Blake évek óta köztudottan BFF-ek, szóval simán fogadnánk arra, hogy ezt a számot a színésznő kérésére választották az alkotók.

A Velünk véget ér című drámát egyébként már csak azért is ÓRIÁSI érdeklődés övezi, mert a regény rajongói közül sokan nem értettek egyet azzal, hogy kikre osztották Lily Bloom és Ryle Kincaid szerepét. Az írónő viszont határozottan elégedett a castinggal, sőt, azt állítja, ő hibázott, amiért a kötetben túl fiatalnak álmodta meg a karaktereket – szóval szerinte a moziverzióval épp ezt a tévedését javíthatja ki. Blake pedig azt mondja, megtisztelő számára, hogy eljátszhatta a nőt, akivel annyi olvasó együtt tudott érezni, és olyan sok emberre hatással volt. „Szeretem Lilyt, és remélem, ezt érezni fogják azok, akikhez olyan közel áll a karaktere, mint hozzám, és azok is, akik ebben a filmben ismerik meg.”

Szuper hírünk van! Hamarosan ugyanis érkeznek a nyár legforróbb kedvezményei – jönnek a JOY-napok (június 6-9.), akár 60% kedvezménnyel! Az összeállításunkban szereplő könyveket pedig most kedvezményesen, 20%-kal olcsóbban szerezheted be a Líra és Rózsavölgyi és Társa üzletekben, valamint a lira.hu oldalon! Töltsd le a megújult applikációt, és élvezd a folyamatosan frissülő kedvezményeket, exkluzív ajánlatokat!

Jöhet még pár nőknek szóló könyv, ami tabutémákat feszeget?

Galéria / 8 kép 8 könyv, ami nem csinál tabut a nőket érintő kérdésekből Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria