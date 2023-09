Hiba lenne azt gondolni, hogy a szoknyatrendek maximálisan kimerítették a bennük lévő ötlettárt idén nyáron, ugyanis pont a szeptemberi szezon közeledtével aktiválódott bennük egy olyan lendület, ami még több szemrevaló változattal töltötte fel a boltok polcait.

Még a nadrágrajongóknak is szemet szúrhatott az, hogy a tervezők annyira beindították a fantáziájukat szoknyák terén, hogy talán még soha ennyi trend nem pörgött egyszerre a divat porondján, ennek az őrületnek pedig idén ősszel majd a harisnyák adnak egy még újabb löketet. Az idei év elején egyébként még a mikro mini szabások pörögtek, miközben a pliszírozott és az újragondolt oldalzsebes változatok is pont annyira ott voltak az élvonalban, mint a lassan megunhatatlannak titulált maxi fazon. Ezeken felül viszont még mindig lehet újat mutatni vagy a meglévő eddigi sikereket tovább fokozni! Nem is gondoltad volna? Íme a bizonyíték!

Galériánkra kattintva megtudhatod, hogy mely 7 szoknya lesz az, ami mindenhol feltűnik majd az elkövetkezendő hónapokban!

Galéria / 14 kép 7 szoknya, ami mindenhol ott lesz idén ősszel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több stílustippre vágysz? Akkor szeptemberi outfitötleteinket se hagyd ki!

Galéria / 30 kép 30 szuper szeptemberi outfitötlet, amit megéri lemásolnod Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.