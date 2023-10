6 egészséges módszer arra, hogy haragodat valami jóra fordítsd

A harag egy természetes emberi érzelem, amely tipikusan a frusztráció, a tehetetlenség, az igazságtalanság vagy a fenyegetés érzésére adott egyfajta reakció. Az utóbbi években egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy a bennünk lévő düh már mindenhol jelen van, nagyban nézve a közösségi média kommentszekciójától kezdve a politikai vitákon át egészen a híradásokig, és persze sokszor az élet legapróbb mozzanataiban, részleteiben is benne van.

forrás: Pexels/Andrea Piacquadio

A legtöbb frusztráció abból fakad, hogy egész egyszerűen nem érezzük az irányítást. Valahányszor bizonytalanságot vagy igazságtalanságot élünk át, esetleg mindkettőt, akár személyes, akár globális szinten, attól dühösek leszünk és elhatalmasodik bennünk a harag érzése. Ez pedig teljesen természetes. Fontos, hogy tudd: nem reagálod túl, szimplán csak úgy reagálsz, mint egy ember!

Amikor szorongunk és dühösek vagyunk, az gyakran azért van, mert úgy érezzük, elakadtunk, és nincs megoldás - mondta egy szakember.

Viszont, ha állandóan dühös vagy, az hosszú távon nemcsak az egészségi állapotodra hathat ki, hanem a környezetedre is. Lehet, nem is tűnik fel, de egy-egy rosszul kezelt gyomorgörcs, stresszhelyzet a sejtjeidre és a testedre is komoly terhet róhat, ahogy szinte észrevétlenül mérgezi a körülötted élő emberek életét.

Ha a haragnak nincs egyfajta egészséges kivezető csatornája, akkor az ártatlan emberekre és ártatlan helyzetekre fog irányulni. Ezért fontos, hogy egészséges módon tudjuk kezelni a haragunkat. - fűzi hozzá a pszichológus.

Miként kezelheted egészséges szinten a haragodat? Mondunk most 6 tippet erre!

