6 dolog lakásodban, ami erősíti a depresszió tüneteit: ezeket kerüld mindenképp!

Alapvetően a depresszió kialakulásának rengeteg oka lehet, hiszen akár adódhat egy eseményből, élethelyzetből, csalódásból, alkalmatlanságérzésből és még hosszan sorolhatnám, mennyi tényező okozhatja azt a végkimenetet, hogy végül depressziós legyen valaki.

Ugyan ritkán beszélünk erről, de számos külső körülmény is hozzájárul ahhoz, hogy felerősödjön a depresszió érzete az emberben. Többek között ilyen ok például a körülöttünk lévő rendetlenség, mely nagyon mélyen bele tud rántani a depresszióba. Azonban nem ez az egyetlen tényező, amely befolyásolhatja azt, hogy valaki még jobban bele süllyedjen ebbe a mentális állapotba. Gondoljunk csak bele, a rendetlenségen túl, például egy sötét lakás, a fény hiánya is rendkívül aggasztó tud lenni, és bizony, a természetes fény nélkül egy idő után az emberek sokkal hajlamosabbak arra, hogy depresszióba essenek.

forrás: Engin Akyurt/ Pexels

Éppen ezért, amennyiben esetlegesen ilyen problémával küzdenél, azon túl, hogy érdemes szakemberhez fordulnod, segítséget kérned és elindulnod azon az úton, mely a gyógyulás felé vezet, fontos, hogy arra is ügyelj, hogy a környezetedben mit tudsz megváltoztatni. Ugyanis sokan nem is gondolnák, hogy mennyire lényeges egy rendezett szoba, vagy éppen egy világos, természetes fényben úszó otthon ahhoz, hogy sikeresen át tudjanak lendülni életük nehezebb időszakain is.

Az alábbi galériában összeszedtük azokat a külső tényezőket, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy depressziós tünetek ne jelentkezzenek.

Az Éva Magazin írása.