Már biztos veled is sokszor előfordult, hogy néztél egy filmet vagy akár sorozatot, és a női karakter annyira furcsán viselkedett, és csak egy idő után jöttél rá, hogy mi a probléma... Az, hogy a karaktert tuti, hogy egy férfi kreálta.



Sok esetben ugyanis a férfi írók meg sem próbálják mélyebben megérteni a nőket, csupán a felszínt kaparják, és olyan döntésekre kényszerítik az általuk megírt/kreált női karaktereket, amelyeket a való életben egy valódi nő soha nem hozna meg.



Mi most pont ilyen példákat gyűjtöttünk össze egy csokorba...

Ha kíváncsi vagy, hogy melyik népszerű női karakterről süt már messziről, hogy egy pasi kreálta, akkor azonnal katt a galériára!

Galéria / 6 kép 6 alkalom, amikor egy férfi által kreált női karakter teljesen irracionális döntést hozott a filmvásznon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha imádod a filmeket, kifejezetten a vámpíros alkotásokat, akkor katt a galériára, a legelső Alkonyat film ugyanis pont most lett 15 éves!

Galéria / 10 kép Akkor és most: ennyit változtak az Alkonyat szereplői az első film óta Megnézem a galériát