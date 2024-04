5 otthon is elvégezhető gyakorlat a formásabb fenékért: hatékony és még csak felszerelésre sincs szükséged hozzá!

Kerekebb, formásabb feneket szeretnél, de nincs időd edzőterembe járni? Akkor jó hírem van, ugyanis olyan otthon is elvégezhető, rövid gyakorlatokat hoztunk, melyek segítségégvel neked is olyan feneked lehet, amiről mindig is álmodtál.

Nem hiszem, hogy létezne olyan nő, aki ne szeretne minél kerekebb, formásabb feneket. Azonban valljuk be, annyi szerepben kell helytállnunk nőként, hogy sokszor arra már nincsen időnk, hogy egy borzasztóan fárasztó nap után még edzőterembe is elmenjünk. Általában örülünk annak, hogy végre az otthon melegében vagyunk, és nem kell kimozdulni. Így nem csoda, hogy az edzés gondolatától már borzongunk. Azonban vannak olyan rendkívül hatékony gyakorlatok, melyek otthon is elvégezhetőek, és az edzéshez még extra felszereltséghez sincs szükséged. Ami pedig a legjobb az egészben, hogy az erősítő edzés közben még a kedvenc sorozatodat is nézheted. forrás: Nikolas_jkd/Getty Images Az alábbi erősítő edzések kifejezetten a fenék és a comb területére fókuszálnak. Amennyiben látható eredményt szeretnél elérni, akkor érdemes ezeket hetente 2-3 alkalommal megismételned. Fontos tudni, hogy akkor lesz igazán hatásos ez az edzésforma, ha mellé szintén heti 2 kardió edzést is beiktatsz. Ez lehet séta, futás, biciklizés is. Az alábbi gyakorlatok mind otthon végezhetőek és semmire nincsen hozzá szükséged. Azonban, ha már a profibbak táborát erősíted, akkor érdemes lehet gumiszalaggal vagy súlyzókkal nehezíteni a gyakorlatokat, illetve az ismétlésszámot is növelheted. Mi ezeknél a gyakorlatoknál 5 ismétlést javaslunk, melyek között mindig tarts egy kis szünetet. Nézzük is a gyakorlatokat! Galéria / 5 kép 5 gyakorlat a kerek, formás popsiért Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Az ÉVA Magazin írása. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

