5 figyelmeztető jel, ami már a kapcsolat elején jelzi, hogy nincs meg a kémia

Arról, hogy egy kapcsolatban mennyire fontos a kémia, sokan, sokfélét gondolunk. Az viszont biztos, hogy ha nincs meg a közös hang, könnyen erőltetett lehet az ismerkedés. Ha a következő jeleket tapasztalod, ideje tovább lépni!

Nehéz beszélgetni vele

Van, akivel fél perc alatt megtaláljuk a hangot, és repül az idő, miközben együtt vagyunk, mással pedig egy örökkévalóságnak tűnik 5 perc is. A kínos csendekkel, és a folyamatos félreértések - majd azok magyarázata – elképesztően fárasztó. Ha nincs közös téma, és maximum a kedvenc filmjeiteket tudjátok felsorolni tőmondatokban, nem érdemes nagy reményeket fűzni az ismerkedéshez.

Eltér az érdeklődési körötök

Hiába elcsépelt kérdés egy ismerkedés során a „mivel töltöd a szabadidődet?”, mégis fontos a rá adott válasz. Gondolj bele: ha a randipartnered imádja az extrém sportokat, te pedig inkább olvasni szeretsz, vagy önkénteskedni egy állatmenhelyen, az minden, csak nem perfect match. Persze, inspirálhatjátok egymást, érdeklődhettek egymás hobbijai iránt, ezáltal új dolgokba is belekóstolhattok, de ha erre nincs meg a késztetés egyikőtökben sem, mert annyira távol áll tőletek, akkor kínszenvedés lesz az együtt töltött idő.

Fura a csók

Szinte biztos, hogy neked is volt már olyan csók az életedben, amire visszagondolva még most is felszisszensz, de nem a jó emlékek miatt. Sőt, olyan is előfordulhat, hogy jól kijössz valakivel, de a csókja semmit nem mozgatott meg benned. A csók jó indikátora lehet annak, hogy működik-e a kémia, mert ha nem egyezik a tempó, a stílus – nevezzük bárhogyan, akkor az rendesen kiábrándító.

Vánszorog az idő

Van, akivel repül az idő, míg mással csak vánszorognak a percek. Azon kapod magad, hogy a randid olyan, mintha egy unalmas meetingen ülnél? 10 percenként nézed az órádat, és képtelen vagy elhinni, hogy nem 1 óra telt el? Ha ezt érzed a randipartnered társaságában, nem érdemes sokáig húzni, jobb, ha elköszöntök egymástól, és olyannak adsz esélyt, akivel feltöltődés az együttlét.

Feszengsz

Amikor valakivel megvan a kémia az azt is jelenti, hogy mindenféle erőlködés nélkül képes vagy magadat adni. De ha nem tudsz felszabadultan viselkedni, és azt érzed, nem mutathatod meg a valódi arcodat, az intő jel. Persze, az ismerkedés első időszakában senki nem teríti ki az összes lapját, és a kezdeti idegesség is természetes, de ha folyamatos feszülést érzel, és mielőtt megszólalsz, azt érzed, át kell fogalmaznod a mondandódat, akkor nagy eséllyel nem ti vagytok egymás ikerlángjai.



