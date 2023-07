„Ne ölelgess” - 5 dolog, amivel kapcsolatban a kutyád azt kívánja, bárcsak ne tennéd meg

A legtöbb gazdi igyekszik mindent megtenni a kisállata jólétéért: a legjobb kajákat veszi neki, sokat foglalkozik vele, minden nap kiviszi sétálni és gyakran ajándékozza meg finomabbnál finomabb jutalomfalatokkal. De vajon mindenért odavannak a kutyusok, amiről mi azt gondoljuk, hogy igazi ajándék számukra? A válasz: nem! Sőt, van pár olyan dolog, amire érdemes extrán odafigyelni: ezekkel kapcsolatban ugyanis a legtöbb kutya azt kívánja, bárcsak ne tennéd meg vele.

Ölelgetés

Elgondolkodtál már azon, hogy miért fagy le a kutyád, amikor ráveted magad, hogy megöleld? Dr. Leslie Brown georgiai állatorvos szerint azért, mert a legtöbb eb egyszerűen utálja, ha ölelgetik. A szakértő szerint szorongást válthat ki egyes kutyákban a szoros ölelés. Brown ezért azt ajánlja, hogy amennyiben az állat ellenállást tanúsít, azonnal engedd el, mert nem komfortos számára a helyzet.

Körömvágás kihagyása

A kutyád már akkor elfut előled, amikor csak meglátja a kezedben a körömvágó ollót? Persze egyáltalán nem csípik a körömvágást, ahogy a fülvizsgálatot sem, és persze azért sincsenek oda, ha a szájukban turkálsz... Ennek ellenére ez egy szükséges dolog, amit muszáj elvégezni annak ellenére, hogy a kutyát nem rajong érte. A benőtt körmök ugyanis fájdalmat okoznak. Az állatorvos szerint érdemes jutalomfalattal közelíteni és gyakrabban beiktatni, hogy a kutyus is hozzászokjon a rituáléhoz.

forrás: Unsplash/Tamara Bellis

Séta a legnagyobb melegben

Ha még nem léptél mezítláb a járdára a legnagyobb nyári forróságban, akkor érdemes lehet kipróbálnod, mennyire égeti a talpad. Ha neked is túl meleg érzés, akkor a kutyusodnak sem lesz túl kellemes. De nemcsak ezért veszélyes a forróságban hosszú sétára indulni, a hőguta is valós veszély. Ilyenkor érdemes reggel, a kánikula előtt vagy este, napnyugta után sétálni indulni.

Pórázhúzás

A pórázhasználatot mind a kutyusnak, mind a gazdinak meg kell tanulnia még a legelején, különben az lesz belőle, hogy a kutya figyelmen kívül hagyja, hogy pórázon van, és kényelmetlen helyzetbe sodorja magát. És ez nemcsak veszélyes, de bosszantó is. A cél az, hogy a kutyád megtanulja, hogy veled akarjon maradni, ily módon a póráz irányítási eszközből kommunikációs eszközzé válik. Ha nem jönnek be a trükkök, érdemes kutyakiképzőhöz fordulni.

Nincsenek megszabva a határok

A kisgyerekeknek sem engedjük, hogy bármit elérjenek a lakásban, a kutyák esetében sincs ez másképp. Náluk is meg kell húzni a határokat, amik nemcsak a tárgyainkat tartják biztonságban, de a kutyáink épségét is. Érdemes blokkolni bizonyos területeket a lakásban, amiket nem szeretnél, hogy elérjen, esetleg az elején a pórázhasználat is bevethető, amin keresztül megtanulja, mit szabad és mit nem.

Te is a kutyáddal alszol? Ezután biztos vele fogsz!

Galéria / 8 kép 8 ok, hogy miért aludj kutyáddal Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezeket nem ajánlják a profik:

Galéria / 4 kép 4 kutyajáték, amit egy állatorvos sosem venne meg, és neked sem kellene Megnézem a galériát

Forrás