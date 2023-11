Sokáig én is szkeptikusan álltam az airfryer készülékekhez. Úgy gondoltam, ez is csak egy újabb konyhai eszköz, amit hatalmas lelkesedéssel vásárolok meg, majd rövid időn belül a pult egyik sarkán köt ki, kihasználatlanul. Aztán kipróbáltam én is, és rájöttem, hogy mennyire nagyot tévedtem.

Miért jó, ha airfryert használsz?

Egészségesebb ételek

Az airfryer technológiájának köszönhetőn a sütés sokkal egészséges formáját tapasztalhatod meg, hiszen szinte alig igényel zsiradékot, és akár egy csepp olajjal megsütheted a zöldségeket, húsokat, de akár reggelit vagy desszerteket is készíthetsz benne. Szereted a sült krumplit és a rántott húst? Ezzel az eszközzel megtalálhatod a módját, hogy úgy élvezhesd ezeket a fogásokat, hogy közben egészséges maradj.

Gyors, biztonságos és könnyű használat

Az airfryer nemcsak gyorsan készíti el az ételeket, de pofonegyszerű a használata. Csupán annyi kell hozzá, hogy előkészíted a húsokat és a zöldségeket, beleteszed a kosárba, és a készülék már végzi a dolgát. Mindezt úgy, hogy közben attól sem kell félned, hogy az olaj rád fröccsenne, tehát teljesen biztonságos is. Az pedig csak még szuperebbé teszi, hogy az airfryer rendkívül gyors, és az ételek 20-30 perc alatt készre sülnek benne.

Könnyű tisztíthatóság

Az airfryer tisztíthatóság szempontjából is igen praktikus, hiszen csupán egy kosárra van szükség az ételek elkészítéséhez, amit gyorsan kitakaríthatsz, és már használhatod is a következő alkalommal. Sőt, a legtöbb készülék alkatrészei mosogatógépben is tisztíthatók.

Ropogós ételek minimális olajhasználattal

Érdemes beszerezned egy olaj sprayt a készülék használatához, és csak egy spriccelésnyi olajra van szükséged ahhoz, hogy az ételek hihetetlenül ropogósra süljenek. Ezenfelül az airfryer arra is alkalmas, hogy gyorsan újramelegítsd az ételeket benne, hogy azoknak olyan állaga és íze maradjon, mint amikor elkészültek.

Kedved kaptál az airfryerhez? Galériánkban most mutatunk pár tippet, amelyekkel szuperegyszerű és finom fogásokat varázsolhatsz az asztalra!

