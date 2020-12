Régóta tudjuk, hogy a különféle holdfázisok erősen befolyásolják a mindennapjainkat. Növekszik? Csökken? Mindenki másképp érezheti a hatásokat a saját életén, ám azt, hogy mindenki megérzi kár lenne tagadni. Az újhold mindig az új lehetőségeket hordozza magával – a tiszta lapnak pedig általában örülünk. A bölcsek szerint ilyenkorra érdemes időzíteni a költözést, a tisztítókúrák kezdetét, valamint ezeken a napokon sokkal könnyebben adjuk fel régi, káros szokásainkat is, így ha valamikor magad mögött hagynád ezeket, akkor a mai nap épp ideális, hogy belevágj.

Mindemellett úgy tartják, hogy a Nyilas újholdnak rendkívül erős hatása van, mindenkit segít a pozitív életszemlélet felé terelni. Ez pedig kifejezetten jól jön egy ilyen kemény évnek a végén... Ha az alábbi 4 csillagjegy egyikében születtél, akkor pedig még nagyobb kalandok várnak most rád:

A legnagyobb titok, amit az egyes csillagjegyek szülöttei sosem vallanának be Önismeret Nem érdekel Elolvasom

Ikrek

Egy kisebb dráma van kilátásban a magánéletedet illetően. A decemberi újhold egészen új megvilágításba helyezi azokat a dolgokat, amik mindig is a szemed előtt voltak, de nem akartál tudomást venni róluk. A döntés a te kezedben van, hogy az a bizonyos tiszta lap most csak neked szól, vagy kettőtöknek. Érdemes jobban a dolgok mélyére ásni, hogy eldönthesd, valóban a számodra megfelelő ember mellett horgonyoztál-e le.

Szűz

Az újhold segítségedre lesz, hogy begyógyulhassanak az elmúlt időszakban szerzett sebeid. Persze csak akkor, ha hajlandó vagy felállni, megrázni magad és nem locsolni tovább citrommal azt a fájó sebet. Nézz szembe az igazi félelmeiddel, és írj listát, hogy milyen megoldások jöhetnek most szóba, hogy újra a te kezedben legyen az életed irányítása. Most minden (és mindenki) azon dolgozik körülötted, hogy a lehető legideálisabbak történjenek a változások.

Nyilas

Minden egyes porcikád vágyik a változásra, talán még sosem érezted magad ennyire tettre késznek és kalandvágyónak, mint az elmúlt hetekben. Nos, a jó hír az, hogy ez az újhold teljesíti a vágyadat. Egy olyan lehetőség jön ugyanis most veled szembe, ami határozottan változást hoz az életedbe. Most nem érdemes hezitálnod, hiszen ebből valami nagyon jó is kisülhet!

Halak

Az egész éves kemény hajtás után végre megkapod azokat a dicsérő szavakat, amiket minden egyes nap megérdemelnél.Sőt, a szakmai előrelépés lehetősége is benne van a levegőben! Bár alapvetően szeretsz a langyos vízben elúszkálni, most jobban teszed, ha nem maradsz a háttérben. Bármennyire is gyűlölsz a figyelő szemek előtt bizonyítani, azt azért jó tudnod, hogy ha nem lennének tökéletesen elégedettek a teljesítményeddel, akkor nem kapnál ilyen szuper lehetőségeket. A tudás megvan benned, csak hinned kell abban, hogy képes vagy rá!

És ezt tudtad?

Galéria / 10 kép Sztárpárok, akik ugyanabban a csillagjegyben születtek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Bustle.com