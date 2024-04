3 egyszerű hálószobai tipp az alvásproblémákra

Fantasztikus az emberi szervezet: ha világos van, az agy megkapja ezt az üzenetet, ezáltal szervezetünk üdébb, frissebb, energikusabb, hogy több energiánk legyen elvégezni a napi teendőinket. Viszont ahogy leszáll a sötétség, fáradtabbak leszünk. Ezért vagyunk fáradtabbak télen, és energikusabbak nyáron.

Mégsem tudsz sem könnyen elaludni esténként, sem pedig jól aludni? Persze, hogy nem. Fogadjunk, hogy a te hálószobádban is ott a tévé, a laptop, a tablet, az okostelefon, egy világító elosztó és így tovább. És bár ezeknek minimális a fényük, megzavarnak a nyugodt alvásban. Az ablakon beszűrődő utcai fényekről nem is beszélve. Ugye, ugye!?

Ha szeretnél mostantól jókat és igazán pihentetőket aludni, akkor fogadd meg következő 3 tippünket!

Tüntess el minden kütyüt a hálóhelyiségből!

Se okostelefon, se tévé, se telefon – semmi ilyen kütyü ne legyen ott, ahol alszol. Ha mégse tudod máshogy megoldani, akkor lefekvéskor ne csak kapcsold ki, húzd is ki őket. Nincs ezekre szükséged alváskor.

Sötétítsd el az ablakot!

Egy redőny, de akár már egy jó vastag sötétítőfüggöny is rengeteget tud segíteni. A lényeg, hogy semmilyen fényt ne engedjenek be az utcáról a szobába, mert ezek is meg tudják zavarni az álmaidat.

Csukd be a hálószobád ajtaját!

Így nem kell attól félned, hogy ha kint a párod felkapcsolja a villanyt a WC-ben vagy a konyhában, te felébredsz rá.