3 dolog, ami miatt rajongunk a koreai kultúráért

Bár a koreai hullám, másnéven a hallyu már az 1990-es években hódító járatára indult, a jelenség 2012-ben turbófokozatra kapcsolt, amikor a rapper, Psy „Gangnam Style” című dala 2012-ben letarolta a slágerlistákat. Azóta az egész világ K-Pop lázban ég, ráadásul egyre többen érdeklődnek Dél-Korea iránt – legyen szó zenéről, ételekről, technológiáról, filmekről vagy akár sorozatokról. Gondolj csak a „Nyerd meg az életed” (Squid Game) sikerére: a túlélőshow máig a Netflix egyik legnézettebb szériája, nem véletlen, hogy a streamingszolgáltató nemrég megduplázta a dél-koreai tartalmak gyártásába fektetett összegét is immár több mint 2 milliárd dollárral támogatják azokat. Az ázsiai ország ráadásul híres a vendégszeretetétről, szóval nem meglepő, hogy az itt található Busan városa is pályázik a 2030-as Világkiállítás megrendezésére, amit olyan koreai vállalatok is elkötelezetten támogatnak, mint például a Samsung. Dél-Korea második legnagyobb városa nemcsak fantasztikus ételekkel, hanem rengeteg trendi mikrosörfőzédvel, kávézóval és az ország leghatalmasabb halpiacával várja az idelátogatókat. Itt található a „Busani Machu Picchu” néven emlegetett Gamcheon Kultúrfalu is, aminek házai a kaleidoszkóp színeiben pompáznak - a művészi látványuk szinte kiált egy Instagram-fotóért. Sőt, ha festői tájakra vágyunk, a busani Haeundae Beach partján képeslapba illően szép látvány a naplemente, Haedong Yonggung pedig egyike azon kevés templomoknak Dél-Koreában, amelyek az óceánra néznek. Mindezek után érthető, miért is lenne ideális helyszín Busan a világkiállítás megrendezésére.

Na de nézzük, mivel bűvölte még el pontosan a világot Dél-Korea?

K, mint K-Pop

Aligha akad olyan a Földön, aki ne ismerné a BTS nevű K-Pop bandát, hiszen egymás után zsinórban két évben is bezsebelhették a világ best-seller előadójának címét, amit olyan zenészek elől happoltak egy egyébként, mint Drake, Adele vagy Taylor Swift. Persze nemcsak ők alkotnak ma aktívan a már emlegetett műfajban, ami a fülbemászó, vidám és szexi dalairól ismert: a BLACKPINK csajbanda például a Coachella fesztiválon is felléphettek már és „Blackpink: Light Up The Sky” címmel még egy Netflix dokufilm is készült a csapat történetéről, a YouTube-on pedig már az egymilliárd megtekintést is meghaladták a számaik.

forrás: Samsung

K, mint K-Beauty

Nem csak a francia és az olasz nők szépségtitkai tartják lázban a világot, ugyanis rengetegen próbálnak rájönni arra is, mitől lehet olyan ragyogóan sima a koreaiak arcbőre, aminek hála nehezen tudnánk helyesen megtippelni az életkorukat. A legfontosabb alapelvük amúgy valójában igencsak egyszerű: hisznek abban, hogy a szépség belülről fakad, szóval odafigyelnek a folyadékbevitelre és az étkezésre. Dél-Korea beauty-birodalmában amúgy a 10 lépéses bőrápolási rutin hódít, amihez természetesen fantasztikus termékeket is gyártanak (például az Amorepacific, a Belif, a Cosrx vagy a Dr. Jart+ márkanév alatt), tehát nem csoda, hogy a K-Beauty ekkora érdeklődést vált ki nemzetközi szinten.

forrás: Samsung

K, mint K-drama

Ha a világ egyik vezető streamingszolgáltatója, a Netflix milliárdokkal támogatja a dél-koreai tartalomgyártást, akkor bátran kijelenthetjük, neked is van okod elmerülni a műfajban pár film-, és sorozatmaraton erejéig – amennyiben eddig még nem tetted volna meg. A K-drama alkotások garantáltan függőséget okoznak az izgalmas sztorivezetésükkel, nem véletlen, hogy sok közülük (mint például a Nyerd meg az életed is) idővel a popkultúra részévé válnak. Kíváncsi vagy, mit érdemes felvenned a lejátszási listádra? Jöhet a „Mindannyian halottak vagyunk”, „A nagy pénzrablás: Korea” vagy a „Nevezzük szerelemnek”. De ne lepődj meg, ha az említett szériák ledarálása után sokakhoz hasonlóan te is beiratkozol egy koreai nyelvtanfolyamra. Mi előre szóltunk!

forrás: Samsung