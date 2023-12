Sztárok, akik 2023-ben mondták ki a boldogító igent: ezek voltak az év legnagyobb celeb esküvői

2020 óta szinte mindig jön valami, ami miatt egyáltalán nem érezzük az adott évet jobbnak… a járvány után nap mint nap a gazdasági válsággal, természeti katasztrófákkal és háborúkkal nézünk szembe a hírekben. Ám a világot érintő tragédiák és szörnyű események ellenére azért szerencsére pozitív eseményekről is beszámolhatunk: például idén is akadtak olyanok, akik rátaláltak az igazira, vagy összekötötték az életüket a Nagy Ő-vel, és a kapcsolatukkal arra inspirálnak minket, hogy ne adjuk fel a reményt, mert az örök szerelem igen is létezik. Szóval 2023 nemcsak toxikus válásokat, hanem álomesküvőket is hozott magával. De, ami a nagy napnál is fontosabb, hogy a legtöbben szerelmüket, egymás iránti tiszteletüket akarták hivatalosan is megerősíteni. A következő válogatásban most övék a főszerep.

Íme 2023 álompárjai

Jöhetnek a történelem legcsodásabb menyasszonyi ruhái is?

