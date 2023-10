Sok nő szeretne egy kastélyban vagy palotába élni, gazdagságban és pompában. Az efféle miliő vonzza a mai kor emberét is, nem véletlen a Bridgerton család sikere, de a magyarországi Nagy Ő új évada is a mesébe illő Turai kastélyban forgott. Míg nem mindenki élhet olyan épületekben, mint akár a brit királyi család, azért sok celebritás megteheti, hogy a nagy napra kibéreljen egy nagy múltú, impozáns helyszínt.



A most következő sztárok is így tettek. Ezért a következő válogatásban az ő nagy napjuk kapja a főszerepet, méghozzá a helyszín miatt, ami sokunk képzeltében él, ha az esküvőre gondolunk.

Lássuk, mely sztárok és hol mondták ki az igent!

Galéria / 6 kép Valóra vált tündérmese: sztárok, akik kastélyban és más álomhelyen mondták ki a boldogító igent Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig olvasnál még a témában, mindenképpen csekkold ezt is:

Galéria / 12 kép A 10 legdrágább sztáresküvő: kész vagyont költöttek el ők a lagzijukra Megnézem a galériát