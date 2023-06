Ha hinni leher a híreknek, már nincs is olyan messze A Bridgerton család 3. évada, idén márciusban ugyanis végre befejeződtek a forgatások. A premierrel kapcsolatban egyelőre még nem érkezett hivatalos dátum, ám az biztos, hogy a készítők ezerrel dolgoznak azon, hogy ismét elvarázsoljanak minket, mindeközben pedig a Netflix a minap néhány hivatalos fotóval is megörvendeztette a rajongókat, amiken immár A Bridgerton család 3. évadának pillanatai láthatók!

Mint az már korábban kiderült, a csapat folytatja a már második évaddal elkezdett mintát, mely szerint ahogy a könyvek, a sorozat minden évada is más-más Bridgerton csemetére koncentrál, így vetült reflektorfény az első szériában Daphne-ra, majd Anthony-ra, most pedig Colinon lesz a sor. Na és persze Penelope-n, aki férjet próbál fogni magának a következő epizódokban, ez pedig Colin érzéseit is elbizonytalanítja. Egy pedig már biztos, ez a Penelope már nem az a félénk kislány lesz, akit eddig megismertünk, változása pedig már az első hivatalos fotókon is látszik.

Erről most te magad is meggyőződhetsz, nézd meg a képeket galériánkban!

Galéria / 4 kép Az első fotók A Bridgerton család 3. évadából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig néznek meg, hogy néznek ki a Bridgerton színésznői a való életben!

Galéria / 24 kép Így néznek ki A Bridgerton család színésznői a való életben Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.