Nagy nyári táskakörkép: természetes anyagok és különleges fazonok

A nyár lassan elengedhetetlen kellékeivé váltak ezek raffiából, fából, szalmából vagy más különleges anyagokból készült táskák. Mivel igazán jól visszahozzák sokak kedvenc évszakának hangulatát, ezért idén is bevetették őket a kifutókon. A kezdő kollázson látható darabok a milánói Fashion Week-en kerültek bemutatásra. Balról jobbra haladva a Dolce&Gabbana, a Fendi és a Prada gyöngyszemei lennének.

Ahogy már jól megszokhattuk, ebben az esetben is találunk rá példákat, hogy a fast fashion márkák a nagy nevek munkáiból is inspirálódtak. De miért bánnánk, ha hasonló kincsekhez juthatunk jóval jutányosabb áron és ehhez még csak egy kamu darabot se kellett levadászni? Nézzünk is pár példát, miből válogathatunk az itthon is fellelhető márkák között.

Kosártáska

forrás: Getty Images Dolce&Gabbana

forrás: PR Mango, 12 995 Ft mango.com

Oldaltáska

forrás: Getty Images Celine

Zsáktáska

forrás: Getty Images Loewe

Rengeteg fazon közül válogathatsz még, nézd meg galériánkban hozzád melyik passzol a legjobban!

