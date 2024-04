10 alkalom, amikor egy zseniális filmet teljesen elrontottak egy borzalmas befejezéssel

A gonosz elnyeri büntetését, a főhősök egymásra találnak, a tragikusan elhunyt szereplő békében nyugodhat, és még sorolhatnánk. Annyi meg annyi film készült már az évek során, hogy azt hinnénk már nem tudnak meglepni a készítők. Ez tényleg annyira egyszerű, hogy vagy boldog a befejezés, vagy éppen nem, de úgyis kiderül már a film felénél, igaz?

Nos, számos alkotás rácáfol erre. Néhány filmnek olyan nem várt befejezést sikerült összehozni, ami nem csak meglepő volt a közönség számára, de sajnos negatívan csapódott vissza, ugyanis zseniális és ígéretes filmek kerültek a süllyesztőbe mindössze néhány perc miatt. Most összeszedtünk tíz ilyen filmet, amik mind izgalmas és nagyon is élvezhető mozinak indultak, ám az utolsó jelenetek nagyon is félrecsúsztak.

A filmek listáját a galériánkban találod!

Galéria / 10 kép 10 film, amit teljesen elrontottak a befejezéssel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria