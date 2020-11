10 ok, amiért hiába hasazol, de nem látszik meg a hasizmaidon

Hiába edzel és hasazol elég rendszeresen, ennek nyoma sincs? Bár ez csakis a látszat, hiszen ettől még lehetnek erősek a core izmaid, érthető, ha szeretnéd legalább egy kicsit látni az eredményét a befektetett munkának.

Ha zavar a kockák hiánya, nézd át a következő 10 okot - lehet, hogy ezek állnak a háttérben!

1. Túl magas a testzsír százalékod

Ha kockákat akarsz látni, a testzsírszázaléknak szinte minden esetben alacsonynak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy férfiaknál 10, nőknél 18% alatt kellene lennie az aránynak ahhoz, hogy tényleg jól láthatóak legyenek a kockák. Ehhez pedig bizony nagyon szigorú étrend kell, ha megéri...

2. Csak felülésekben és hasprésekben gondolkodsz

Ha rutinszerűvé vált a hasizmaid edzése, akkor miért is fejlődnél - pláne, ha megragadtál mondjuk a felüléseknél és haspréseknél. Szó se róla, ezek is lehetnek hatékonyak, de vannak más, saját testsúlyos gyakorlatok, amik ezerszer keményebben megedzik a hasizmokat.

3. Megfeledkezel az izomépítésről

Az izomépítés egyik legjobb módja az, ha nagyobb súlyokkal dolgozol és kevesebb ismétléssel. Ez azt jelenti, hogy nagyobb ellenállás kell a megszokott gyakorlataidba. Felüléskor, haspréskor vegyél a kezedbe mondjuk egy tárcsát, vagy vessd be az instabil eszközöket, és nem kell 100 felülés, csak 3x12, de azt meg kell érezned, nagyon!

4. A túledzés is az okok között van

Ha csak nem vagy profi sportoló vagy testépítő, akinek megszokta a szervezete az állandó terhelést, akkor bizony a túledzés is az okok között lehet. Akárcsak a karnak és a lábnak, a has izmainak is kell a pihenés, a regeneráció.

forrás: Unsplash/Alora Griffiths

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

