10 női híresség, akit csúnyának tartanak, pedig egyáltalán nem az

A szépség relatív és ezt a hírességek is nagyon jól tudják, akik a reflektrofénybe lépve valahol kimondatlanul is vállalják azt, hogy a nyilvánosság ha kell, ha nem darabokra cincálja nemcsak a magánéletük minden kis részletét, de bizony a külsejüket is.

Az ismeretséggel járó ítéletcunami senkit sem kímél, a kéretlen jóakarók - sőt sokszor a szakma sem fogja vissza magát -, pedig szívesen mélyülnek el a negatív kritikákban, és örömmel alkotnak, néhol igencsak gonosz és erős véleményt azon hírességekről, akiknek szerintünk nem éppen a külcsín az erősségük. A plasztikai beavatkozások és a sablonok korában szerencsére azért a sztárvilág egy részének sikerült megtartania azon egyediségét, ami erősen megkülönbözteti őket egymástól, és nem is nagyon foglalkoznak azzal, hogy mit gondolnak mások. Mivel a szépség mindenkinek mást jelent, így azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem számít, hogy ki és milyen vonásokkal születik, és mennyire fér bele abba az általános keretbe, amit a többség megkövetel valaki olyantól, aki a kamerák kereszttüzében éli az életét. A külső-belső egyensúly, az nyomot hagyó egyéniség, a zsigerből jövő istenadta tehetség ugyanis olyan körülírhatatlan védőhálót, és csodálatot képes vonni egy-egy esztétikai szinten indokolatlanul alulértékelt sztárhölgy köré, hogy a konkrét értelembe vett szépség mit sem ér mellette.

Kattints tovább és mutatunk most 10 olyan hírességet, akiket valamiért csúnyának tartottok vagy tartanak, pedig jobban belegondolva kicsit sem azok!

Galéria / 10 kép 10 női híresség, akit csúnyának tartanak pedig egyáltalán nem azok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg, kiket szavaztak meg a világ legszebb nőinek! 7 millió szavazat alapján ők kerültek a a top 10-be!

Galéria / 10 kép A 10 valaha élt legszebb nő a világon Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.