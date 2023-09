Utánajártunk, hogy egyes gyakori és ártalmatlannak tűnő kérdések hogyan sérthetik meg mások érzéseit.

Miért vagy még szingli?

Bóknak tűnhet, ha megkérdezünk valakit, hogy még miért egyedülálló, különösen akkor, ha azt mondjuk, hogy kedves vagy jóképű, de ettől még rettenetesen érezheti tőle magát. A kérdés negatív általánosításokat vet fel az egyedülállósággal kapcsolatban, és arra késztetheti őket, hogy megkérdőjelezzék, mi a baj velük. Valójában bármelyik „Miért vagy még mindig…?” kérdés úgy hangozhat, mintha megkérdeznéd beszélgetőpartneredet, hogy magyarázza el, miért ragadt meg élete ugyanazon szakaszában.

Miért tűnsz ilyen fáradtnak?

Lehet, hogy csak az ismerősöd jólléte miatt aggódsz, de úgy tűnhet, mintha azt mondanád, hogy rosszul néz ki. Hacsak nem állsz különösen közel hozzá, jobb elkerülöd ezt a kérdést, mert fáradtnak tűnhet egy olyan probléma miatt, amelyet nem akar megvitatni, vagy talán mindig így néz ki az illető, esetleg csak aznap smink nélkül ment utcára.

Mit dolgozol?

Általános kérdésnek tűnhet, ha megkérdezed valakitől, hogy: „Mit dolgozol?”, de kényelmetlenséget okozhat néhány embernek. Például, ha jelenleg nehéz helyzetben vannak, éppen nincs munkájuk, akkor ez biztosan nem lesz olyan téma, amiről beszélni szeretnének.

forrás: Unsplash/Brooke Cagle

Hány éves vagy?

Talán ez a legegyértelműbb kérdés, amit illetlenség feltenni másoknak. Lehet, hogy te büszkén vállalod a korodat, de sokan nincsenek így ezzel. Hogy ne hozz másokat kényelmetlen szituációba, inkább kerüld a kérdést. Nem csak hiúságból nem szeretik az emberek elmondani bárkinek, hogy hány évesek. Lehet, hogy valakit éppen pont az zavar, hogy túl fiatal (például egy adott munkahelyi pozícióban), és ezért nem veszik komolyan, másokat az bosszanthat, hogy esetleg a kérdező arra akar kilyukadni, hogy ennyi és annyi idősen már illene egy bizonyos ponton tartania az életben.

Hova jártál egyetemre?

Nem alapvető, hogy mindenki járt egyetemre, így erre rákérdezni illetlenség lehet, még ha a legnagyobb jószándék is vezérel minket (például nagyon okosnak tartjuk az illetőt). Lehet, hogy ez egy érzékeny pont neki, például anyagi vagy egyéb okok miatt nem tudott továbbtanulni, de az is lehet, hogy olyan szakmát választott, amihez nem is kell egyetem. Akármi is legyen a válasz, ezt a kérdést inkább tartsd magadban!

A további 5 elkerülendő kérdést galériánkban olvashatod!

Galéria / 5 kép 5 kérdés, amivel akaratlanul is megbánthatod mások érzéseit Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás