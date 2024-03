A hírességek esetében abszolút nem meglepő az, hogy az adott szakmájuk mellett esetleg más területen is kipróbálják magukat. Egyesek a divat-, mások a szépségiparban találják meg azt a bizonyos pluszt, amit eddig kerestek, és vannak olyanok, akik a filmkészítés egy addig számukra ismeretlen, de azért kellőképpen kihívásokkal teli területén vágnak bele valami újba.

Egy készülő alkotáshoz támogatókra és jelentős tőkére is szükség van, és ehhez megtalálni és be is vonni a megfelelő embereket sosem volt egy könnyű feladat. A listánkban szereplő hírességek felhasználva ismertségüket álltak be egy-egy projekt mögé, segítve azt, hogy egy szép napon film legyen belőle, és ehhez a célhoz akár még könnyedén vállalták magukra a produceri feladatokat is. Whitney Houston pont olyan bátor volt, mint Brad Pitt vagy Selena Gomez, de nem is árulunk el többet.

Galériánkra kattintva megtudhatod, hogy melyik hírességek azok, akik producerként sem utolsók!

Galéria / 10 kép 10 híresség, aki producerként is sikeres Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A pozitív példák mellett sajnos akadnak szomorú sztorik is! A galériában megnézheted, ki milyen bizniszt vitt csődbe a hírneve ellenére:

Galéria / 8 kép Sztárok, akiknek csődbe ment a válalkozása Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.