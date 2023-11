10 akciós lábbeli, ami gardróbod alapdarabja lehet az őszi-téli szezonban - most akár 25% kedvezménnyel szerezheted be őket!

Az idei őszi cipőválaszték is olyan szemrevalóra sikeredett, hogy minden túlzás nélkül erősen súrolja a kihagyhatatlan kategóriát. Utóbbi érzésünket pedig csak tovább erősíti az a sokszínű stíluspaletta, amit a tervezőknek jó szokásukhoz híven újfent sikerült nagyon jól összedobni erre a szezonra.

A kényelmes, sportosabb vonal még mindig ott van az élvonalban, ahogy a laposabb ötletek sem nagyon hagynak minket cserben, de azért a magas sarkú lábbelik rajongói sem maradnak majd újdonságok nélkül. Természetesen a tudatosság még a bőség zavarában sem egy elvetendő érv, ezért ha éppen cipővásárlás előtt állsz, akkor van is egy szuper tippünk, amivel most spórolhatsz is. A november 9 és 12. között megrendezésre kerülő JOY-napokon ugyanis számos kupon között válogathatsz és akár 70% kedvezménnyel szerezheted be a neked leginkább tetsző darabokat, amik közül jó párat nemcsak ősszel, de akár a télen is nyugodt szívvel belevonhatsz majd a szettjeidbe! Jól hangzik ugye? Akkor mondjuk is a tippjeinket!

Kattints tovább és mutatunk is 10 cipőt, amire a JOY-napok alatt kedvezményesen csaphatsz le!

Galéria / 10 kép 10 kihagyhatatlanul akciós cipő az őszi-téli hónapokra Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.