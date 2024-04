Figyelj a jelekre! Erre utal, ha mindenhol a 09-es angyalszámot látod

Állandóan 09:09-kor nézel a laptopon az órára, vagy a telefonod képernyőjét megnyomva villan be szinte naponta ez a számkombináció? Esetleg telefonszámokban szúrod ki mindig a 0909-et? Ha érdekel a numerológia, vagyis a számmisztika, akkor biztosan sokat gondolkoztál már azon, mit jelenhet, ha nem, az sem baj, most mindent megtudhatsz erről a különleges számsorról, amelyet angyalszámnak is szokás nevezni. Azok szerint, akik komolyabban foglalkoznak asztrológiával és számmisztikával, az ilyen újra és újra megjelenő angyalszámok üzenetek a világegyetemtől az adott illető számára. „Olyanok ezek az angyalszámok, mint egy kacsintás a világegyetemtől, egy finom kis jelzés az őrangyalodtól” – magyarázza Betty Andrews asztrológus.

Ezt jelenti a 0909 angyalszám

Betty Andrews asztrológus szerint a 09 ismétlődése egy kifejezetten erős angyalszám, szóval, ha folyton ezt látod bevásárláskor a blokkon vagy a parkolóban a rendszámtáblákon, érdemes megpróbálnod megfejteni, mi lehet az üzenet.

„A nulla tulajdonképpen egy kozmikus tojás, ami egyszerre jelenti a végtelent és a semmit, az egészet, a lehetőségeket. A kilenc pedig a befejezés, a spirituális ébredés száma. Amikor ez a kettő egyszerre toppan be az életedbe, biztos lehetsz benne, hogy valami nagy dolog van készülőben” – magyarázza az asztrológus.

Tudd meg galériánkból, mit jelenthet az életedben a 09-es angyalszám!

Az InStyle magazin írása.