Két szín, ami ősszel kikerülhetetlen lesz: ezekkel könnyen feldobhatod a szetteket

Ha őszi divatról beszélünk, akkor valószínűleg neked is azonnal a sárga, a narancssárga és a bézs különböző árnyalatai ugranak be. Ez persze nem véltelen, hiszen a természet is pont ugyanezt a színskálát ölti magára ebben a szezonban, ráadásul a bézs most még trendibb, mint valaha. Ettől függetlenül 2 olyan szín is új erőre kapott, amire nem számítottunk volna, ráadásul semmi közük a földszínekhez vagy a sárgához. Ez pedig nem más, mint a zöld és a piros, amiknél aligha találsz most trendibb árnyalatot. Ha pedig nem szeretnél tetőtől talpig ebben a két színben pompázni, akkor a legkönnyebben úgy dobhatod fel velük a szetted, ha a táskád vagy épp a cipőd ilyen színű. Mutatunk is rá néhány nagyon jó példát:

Hailey Bieber mindig stílusos és pontosan tudja, mi áll jól neki, ahogy azzal is tisztában van, hogy milyen trendek uralkodnak éppen az adott szezonban. A modell arra is nagyon odafigyel, hogy mindig legyen valami izgalom, valami csavar a szettjében. Ezúttal épp a neonzöld cipő hozta el a várva várt hatást:

Victoria Beckham is zöld csizmával igyekezett feldobni a teljesen fekete outfitet, amivel sikerült megtörnie az egységet és egy kis színt vinnie a túl sötét szettbe. A végeredmény magáért beszél.

Billie Eilish teljesen egyedi stílussal rendelkezik, szereti a bő cuccokat és a kényelmes melegítőket. Attól függetlenül, hogy az egyik kedvenc színe a zöld, nagyon szívesen viseli ezt az árnyalatot és azt sem bánja, ha épp az egész szettje egyszínű. Az alábbi összeállításban nemcsak a körmök, de a sneaker is felteszi a pontot az i-re.

Ha a neonzöldet, az olívazöldet, de még a halványzöldet sem tudod elképzelni magadon, akkor talán a piros lehet nálad a befutó. Épp úgy, ahogy Emma Robertsnél is, aki odáig van a mélypiros árnyalatért, ami tökéletesen passzol a hajszínéhez és a stílusához.

Gigi Hadid tökéletesen összehangolt szettjéért odáig vagyunk: a piros szín nemcsak a csizmájában, hanem a topján és az ajkain is visszaköszön. Ha ősz, akkor ez egy tökéletes szett mintapéldája lehet:

Azért a nyári maxiruhákat sem kell még elpakolni, elég őket egy kicsit ősziesíteni: egy dzsekivel és csizmával például tökéletesen megállják a helyüket. Egy ideig talán még Zoey Deutch szettje is bevethető, amit egy piros balerina cipővel egészített ki:

