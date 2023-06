Zendaya az egyik leggyönyörűbb és legtehetségesebb színésznő jelenleg, az Eufória óta pedig azt is tudjuk, hogy a fiatal sztár a drámai karakterek megformálásában is elképesztő alakításokra képes.



Épp ezért is vártuk annyira legújabb filmjének az előzetesét, ami a minap el is árasztotta az internetet, mi pedig csak azt ismételgetjük, hogy: „Mikor lesz már szeptember 15-e?!”



Ha még nem láttad a Challengers, vagyis a Kihívók című film trailerét, akkor azonnal csekkold le, és meg fogod érteni, hogy miért beszél róla jelenleg az egész világ:

A történet középpontjában egy profi teniszező házaspárt láthatunk (Zendaya és Mike Faist), akik a Grand Slam győzelmükre edzenek, csakhogy kiderül, hogy a férfi egyik ellenfele gyermekkori legjobb barátja, egyben felesége exe lesz (Josh O’Connor).



Azonban van az előzetesben egy konkrét jelenet, ami felrobbantotta az internetet, ebben ugyanis azt láthatjuk, amint Zendaya karaktere édeshármasban vesz részt a két férfi főszereplővel, ennél pedig nem is kellett több a fanoknak, és igazi mém-cunami indult Zendaya valódi párjáról, ról, és arról, hogy vajon hogyan reagált szerelme pikáns édeshármas jeleneteire... Mi ezekből a zseniális mémekből szemezgettünk most kicsit:

„Tom jelenleg ilyen állapotban van”:

„ így próbál elaludni, miközben arra gondol, hogy Zendaya mit művel az előzetesben”:

„ a stúdióban, miközben Zendaya édeshármas jelentének felvételét nézi”:

„ , miután meglátogatta Zendayát a forgatáson”:

„ , miután megnézte Zendaya legújabb filmjének az előzetesét”:

Persze a rajongók csak viccelődnek, hiszen Tom pont szintén színész, aki teljes mértékben profin tudja kezelni ezt a szituációt, és tuti, hogy egy percig sem féltékenykedik gyönyörű barátnőjére... Ettől függetlenül jót nevettünk a mémeken!



