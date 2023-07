A 35 éves sztár az elmúlt napokat a barátaival töltötte, mégpedig egy kisebb nyaralás keretein belül. Ehhez pedig mondanunk sem kell, hogy minél lengébb öltözék dukál, amit Zac is betartott. Pontosabban póló nélkül élvezte a nyári napsugarakat és a vizet, így mindenki megcsodálhatta földöntúli izmait.

A jóképű sztár mindig is figyelt a megjelenésére és a sok edzésre, de most az átlagosnál is izmosabb és tónusosabb a felsőteste. Mivel számos filmben kapott lényeges szerepet a teste, sok rajongója már most arra tippel, hogy egy új filmes projekt kedvéért igyekszik még tökéletesebbre gyúrni magát, amit divatos napszemüvegével és mintás fürdőnadrágjával is sikerült kiemelni.



egy korábbi interjúban beszélt arról, hogy genetika ide vagy oda, nagyon nehéz elérni az izmosság ezen szintjét, sőt egy időben depressziós is lett a túlhajtás miatt. Ma ugyan már nem edzi magát végtelenségig, de a jóga, a kardió és a jeges fürdő még mindig a fitnesz rutinja része.



Tudtad, hogy Zacnek van egy hihetetlenül helyes öccse? Ha nem, akkor katt a galériára!

