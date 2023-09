Hosszú idő után először lépett a vörös szőnyegre Woody Allen és fogadott lányából lett felesége

A veterán filmrendezőt felesége, Soon-Yi Previn és fogadott lányaik, Manzie Tio (23) és Bechet (24) kísérték el a Coup De Chance című új filmjének premierjére. A 87 éves Allen és az 52 éves Previn kéz a kézben mutatkoztak, amikor megérkeztek a velencei Lidóba az első hivatalos vetítés előtt, de az öket körülvevő örömet és az ő jókedvűket is beárnyékolták azok bekiabálások, miszerint nem kéne jelen lennie az őt ért vádak miatt. A rendezőt ugyanis saját örökbefogadott lánya, Dylan Farrow vádolta meg azzal, hogy szexuálisan bántalmazta kiskorában. Allen természetesen tagadja az ellene felhozott vádakat.

Egy egyszerű fekete szmokingban jelent meg, ám mint mindig, most is kicsit bohókás volt a külseje zilált haja és a védjegyévé vált szemüvege miatt. A négyszeres Oscar-díjas színész-rendező az elmúlt években megosztó figurává vált Hollywoodban, filmjeinek számos sztárja elhatárolódott tőle, miután újból azokra a vádakra összpontosított a média, miszerint szexuálisan bántalmazta Dylant, akit volt feleségével, Mia Farrow-val fogadtak örökbe.

A helyzetét pedig az is nehezítette, hogy erről dokumentumfilm is készült az HBO Max-ra. Új filmje valószínű emiatt lesz az utolsó is egyben. A francia nyelvű Coup de Chance a hétvégén mutatkozott be a Velencei Filmfesztiválon, amelynek kapcsán a rendező elmondta, hogy a film elkészítéséhez szükséges pénzt nagyon nehezen sikerült összegyűjteni. A vele készült interjúban azonban elmondta, hogy szerencsés embernek tartja magát.

Két szerető szülőm volt, jó barátaim vannak. Csodálatos feleségem és házasságom, két gyermekem van. Néhány hónap múlva 88 éves leszek. Soha nem voltam kórházban. Soha nem történt velem semmi szörnyű. Egész életemben nagyon-nagyon szerencsés voltam.

