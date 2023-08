Whitney Houston 1963. augusztus 9-én született a Newarkban, John Russell Houston Jr. és a Grammy-díjas gospel- és soulénekes Cissy Houston harmadik gyermekeként. A család a newarki faji zavargásokat követően, a '70-es évek elején East Orange külvárosi részébe költözött.

A későbbi énekesnő mindössze 5 éves volt, amikor csatlakozott a Newark-i New Hope Baptist Church egyházi kórusához, ahol zongorázni is tanult. 12 évesen lépett fel először a gyülekezet előtt, és pár év múlva már biztos volt abban, hogy énekesnőként szeretne érvényesülni, terveit édesanyjával is megosztotta, aki saját kezébe vette lánya sorsát és tapasztalt előadóként énekleckéket adott neki. Miután Whitney Houston 1977-ben második helyezést ért el egy országos tehetségkutatón, csatlakozott édesanyja zenekarához. Alig egy évvel később pedig már a New York-i városházán adta elő a népszerű Annie című musical Tomorrow című dalát, amit hangos siker fogadott. Innentől fogva pedig nem volt megállás! Édesanyja készülő albumán már mint vokalista szerepelt, miközben folyamatosan járt vele a koncertekre is. Egy ilyen fellépés során fedezte őt fel egy fotós és modellmunkát ajánlott neki, és hamarosan már a Seventeen címlapján szerepelt, ezzel pedig azon fekete nők egyike lett, akik egy divatlap borítóján szerepeltek. Bája és szépsége korának egyik legkeresettebb tinimodelljévé tette.

