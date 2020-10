Weisz Fanni üzent exférje új párjának, Nádai Anikónak

Érdekes párcsere alakult ki az elmúlt időben a magyar celebvilágban. Mint az nyáron kiderült, és férje, Hajmási Péter hét éve tartó szerelmének vége, október elején pedig azok reménye is végleg elszállt, akik még hittek a békülésben, ugyanis Fanni elárulta, már nincs egyedül.

párja az a Bókay Gergő, aki Nádai Anikóval is járt régen, és most jön a csavar, ugyanis a minap szárnya kapott a pletyka, hogy Hajmási Péterre is ismét rátalált a szerelem, és bár szinte lehetetlen, de az ő kedvese pedig nem más, mint Nádai Anikó. Nincs ilyen...

De van!

Az eddigi hírek arról szóltak, hogy Péter és Anikó igyekeznek egyelőre titokban tartani kapcsolatukat, szerelmüket pedig nem erősítették meg a sajtónak, mondjuk nem is cáfolták, ám helyettük nyilatkozott .

Mi is az újságból tudjuk a hírt, és nagyon jót mosolyogtunk rajta. Szívből kívánjuk, hogy legyenek boldogok

Üzente nekik a Borson keresztül a modell, ám szavait kevesen hiszik el, sokan inkább úgy gondolják, hogy vagy ő, vagy exe kapcsolata színjáték. Nos, bármi is legye az igazság, egy biztos, ilyen azért még a filmekben sem gyakran esik meg...

