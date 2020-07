A pár közös élményeikről és egymásról is szeretett megosztani képeket, ami az elmúlt hónapokban már szemmel láthatóan nem így volt, mégis mindenkit meglepett, amikor bejelentették, hogy tényleg külön utakon fogják folytatni. Fanni és Péter 7 évig voltak együtt, amelyből két évig voltak házasok. A szomorú hírt egyébként egy közös fotóval osztották meg követőikkel Instagramon:

Sokan kerestek, irtok, miért nem láttok mostanában közös posztokat rólunk, igen jól sejtitek,valami megváltozott. Nem szeretnék jobban belefolyni, szeretném megőrizni a szép emlékeket! Köszönöm Petinek az együtt töltött szép éveket, a sok élményt. Tisztelettel a közös múltunkra szeretnénk intelligensen búcsút mondani egymásnak és megőrizni szívünkben a szép pillanatokat, és tovább lépni. Nincs harmadik fél, egyszerűen valamiért eddig tartott! Azt hiszem, nem mi vagyunk az egyetlenek akiknek nem sikerül. Azért osztom meg ezt Veletek, mert sokat megosztottunk magunkból a szerelmünkből és a hétköznapjainkból! Köszönöm megtisztelő figyelmeteket és, hogy elfogadjátok,hogy nem szeretnék erről többet beszélni. Kérem a sajtót, hogy tartsák tiszteletben érzésenket és fogadják el, hogy nem szeretnénk ezzel kapcsolatban nyilatkozni!

Fanni férje pedig ezzel a szöveggel erősítette meg a szakításukról szóló híreket:

Rengetegen írtatok, írtok hogy ugye együtt vagyunk a Fannival..és hogy miért nincs közös kép,mi a baj,tudtok e segíteni..hihetetlen mennyire megismertetek minket es nagyon jól esik hogy ennyien szerettek! Viszont jól éreztétek és gondoltátok, hogy valami nem oke, és eddig húztuk a dolgokat hátha vissza jön az a szikra ami kell hogy együtt lehessünk úgy ahogy 7 évig! Még mielőtt valaki rosszra gondolna, nincs harmadik fél..mindig is tiszteltük egymást és ezek után is így lesz! Soha nem gondoltam volna hogy ez a 7-es szám tényleg jelent valamit, de sajnos van benne igazság! 7 éve vagyuunk együtt jóban-rosszban,rengeteg mindent megéltünk együtt! Nem nagyon tudok mit írni csak annyit hogy SZERETLEK BABA! Köszönöm, hogy a férjed lehettem, a rengeteg közös emléket.., és tudod hogy mindig számíthatsz majd rám!

Péter június elején tett ki utoljára közös képet, míg a volt szépségkirálynő áprilisban. De ahogy a posztjukban is lehet olvasni, szerették volna, ha mindenki tőlük tudja meg, hogy pontosan mi is az igazság, illetve azt is kijelentették, hogy nem harmadik fél miatt döntöttek a szakítás mellett. Elmondásuk szerint valami elmúlt köztük, amit bármennyire is szerettek volna, már nem tudtak visszahozni. Ettől függetlenül ugyanolyan tisztelettel és szeretettel tekintenek a másikra és a közösen töltött éveikre.

Ha kíváncsi vagy Hollywood legbotrányosabb szakításaira, akkor kattints a galériára!

Galéria / 15 kép Hollywood legbotrányosabb szakításai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria