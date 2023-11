Óriási dolog derült ki a Wednesday 2. évadáról: minden rajongó erre várt

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a különleges képességekkel megáldott és nagyon is furcsa Wednesday kalandjai nem állnak meg az első évadnál, de ennél többet nem árultak el a készítők. Legalábbis egészen mostanáig. A legfrissebb hírek szerint a sorozat közelgő második évadát Írországban forgatják, a forgatásokat pedig már áprilisban elkezdik.



Még nem lehet teljesen kijelenteni, de 2024 őszére már meg is érkezhet a Netflix kínálatába, aminek természetesen több millió rajongó örülne. A Wednesday első évadát 2021 szeptembere és 2022 márciusa között forgatták Romániában. 2022 novemberében pedig be is mutatták, amely gigászi sikereket ért el a streaming csatornán.



Az biztos, hogy Jenna Ortegát ismét a főszereplők között köszönthetjük, a többiekről viszont még nincs hír. Bár a színésznő számos filmben mutatta meg tehetségét, kétség kívül a széria hozta meg számára az átütő sikert. Nyáron egyébként hazánkba is ellátogatott, pontosabban Balatonon kapták lencsevégre hekkezés közben. Így nem lennénk meglepve, ha Írország finomságait és legjobb helyeit kipróbálva látnánk őt viszont áprilisban a lesifotókon.

