Olcsó, de hatékony vízkőoldó házilag csupán 3 összetevőből: ragyogóvá varázsolja a csempét, csapokat!

A vizesblokkok környékén hamar felbukkan a makacs vízkő, ami nemcsak esztétikailag nem nyújt szép látványt, de ártalmas is a csaptelepekre. Eltávolítása lehetséges bolti vegyszerekkel, de ha nem akarsz ezekre sok pénzt költeni és biztosra akarsz menni, érdemes házilag készítened egy vízkőoldó elegyet. Ez egy olcsó és ráadásul egyszerű módja annak is, hogy a környezetet is védd!

Vízkőoldó házilag: filléres megoldás!

Önmagában a sima ecet is beválik, ebből érdemes 20%-osat választanod, ha makacsabb foltokkal küzdesz. Bár nem tünteti el azonnal, egy törléssel a lerakódást, körülbelül fél óráig hagyva csodákra képes! Érdemes egy ecettel áztatott ronggyal vagy vattadarabokkal dolgoznod, hogy garantáltan minden helyet érjen az ecet, ha csaptelepekről van szó.

forrás: Pexels/Karolina Grabowska Az ecetet akár mosogatószerrel is vegyítheted, hogy növeld hatásosságát.

Amennyiben ugyanannyi forralt vizet keversz össze ecettel, majd adsz hozzá sót (6 deciliter folyadékhoz egy teáskanálnyit), meg is van a házilag készített vízkőoldó! Az elegyet tedd egy szórófejes flakonba, amikor már kihűlt, így bármikor be is vetheted a makacs vízkő ellen. Hagyd az adott felületen fél-1 órát, és egyszerűen töröld le. Ne aggódj, az ecet szaga hamar elillan, és bőven megéri a pár perc kellemetlen aroma, olyannyira tisztává varázsolja a felületeket.

Mi mindenre jó még az ecet?

Amellett, hogy kiváló vízkő ellen, a penészt is eltávolítja. A vizsgálatok szerint a 20%-os ecet már 5 perc után kifejti baktériumölő hatását, 1 perc után pedig gombaölő hatását. Így nemcsak vízkő ellen ajánlott bevetni az ecetet, hanem általános tisztítószerként is használhatod.

forrás: Getty Images Hatásos vízkőoldó elkészítése házilag is lehetséges!

A makacs foltok ellen is hatásos: legyen szó vörösborról, kávéról vagy izzadságfoltokról, az ecet hű társad lesz! Fehérítő hatása is ismert, kisebb mennyiségben pedig mindig érdemes hozzáadnod a mosáshoz. Az előre bekevert, fele forralt víz-fele ecet elegyet egy kupakkal vagy akár többel is a mosógépbe öntheted, így nemcsak a ruhákon lévő baktériumoktól szabadulsz meg, de a gépet is segíted vele, hiszen így hátráltatod a vízkőképződést. Túl sok ecet használata azonban árthat is a masinának, így mindig csak mértékkel használd! Ne aggódj, ruháidon egyáltalán nem fog érződni a szaga!

