A loafert is felválthatja ez a cipő: Elle Fanning máris odavan érte

Aki szereti a kényelmes darabokat, az valószínűleg a hétköznapokban is lapos talpú cipőbe bújik és nem tesz kivételt akkor sem, amikor a magas sarkú cipők újra virágkorukat élik. Ha te is ebbe a csoportba tartozol, akkor van egy jó hírünk, ugyanis idén tavasszal a balerina, a loafer és a sneaker mellé csatlakozik a vitorlás cipő is, hiszen épp itt az ideje felrázni az állóvizet. Az utóbbi években a fehér sneakerek taroltak, nemrég pedig újra megjelentek a piacon a loaferek, idén pedig a balerina is erős befutó lehet. Aki ezek mellett is valami másra vágyik, az bátran viselhet vitorlás cipőt, amelyért többek közt is odavan.

A színésznő a napokban New York utcáin jelent meg egy sportosan elegáns szettben, amely egy hosszú kardigánból, egy fehér pólóból, egy jól szabott nadrágból és egy vitorlás cipőből állt. A szett darabjainak világos árnyalatai tökéletesen harmonizáltak egymással, jobb cipőválasztást pedig el sem tudtunk volna képzelni hozzá. Nem véletlen, hogy a sztárok újra elővették ezt a cipőfajtát, ugyanis a legnagyobb divatmárkák tavaszi-nyári kollekció bemutatóin is erőteljesen jelen volt.

Lapozz a képekért!

Ahogy korábban már írtunk is róla, a vitorlás cipőt az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete számára fejlesztették ki nagyjából 100 évvel ezelőtt, legfontosabb része pedig a talpa volt, amely még a jégen is stabilan tartotta a katonákat. Csak a ’70-es években terjedt el szélesebb körben és a ’90-es években vált igazán nagy trenddé. Férfiak és nők egyaránt előszeretettel viselték, most pedig megvan rá az esélye, hogy újra kedvelt és gyakran viselt darabbá váljon.

Ezek között a tavaszi trendek között mindenki megtalálja a neki tetszőt:

Galéria / 6 kép 6 tavaszi trend, ami nemsokára uralni fogja a divat világát, és amit te is imádni fogsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás