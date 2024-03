Ezektől a vitaminoktól indul be a legerősebben a hajnövekedés: extra sűrű és egészséges frizurád lesz!

A haj borzasztóan fontos eleme a megjelenésünknek, sokat elárul a stílusunkról, a személyiségünkről és persze arról is, hogy mennyire tartjuk fontosnak az ápoltságot. Egy jól megválasztott frizura sokat dob az összhatáson, ahogy az ellenkezője is tudja rontani a képet: amikor valakinek lenőtt haja van, töredezett hajvéggel. A szakértők azt mondják, hogy a hajhullás természetes dolog, 50-100 hajszál elvesztése egy nap átlagosnak számít attól függően, hogy mennyire sűrű az egyén frizurája. Mivel a hajvesztésre hatással vannak a gyógyszerek, a stressz, a lelki- és egészségügyi állapot, illetve a vitaminhiány, ezért sok mindentől függhet, hogy épp miért találsz a kelleténél több hajszálat a lefolyóban. Érdemes orvossal is konzultálni és vérvételre menni, ha azt veszed észre, hogy a megszokottnál több hajszál marad a kezedben hajmosás után, de az sem árt, ha tisztában vagy vele, milyen vitaminokra van szüksége a szervezetednek a szép és egészséges hajkoronához.

Lássuk, melyek azok a vitaminok, amelyektől gyönyörű lesz a hajad!

