Az ezredforduló trendjeit nem véletlenül szokták úgy is emlegetni, hogy a sötét 2000-es évek. Ebben az időben tényleg akadt néhány olyan őrület, amit ma már egyszerűen nem is értünk, akkor még is rajongtunk érte. És most úgy tűnik, az egyik ilyen visszatér.

Neked megvannak még a pandamaci szemek?

Ennek a sminktrendnek a sztárvilágban is akadt néhány jeles képviselője, olyanok,

mint Taylor Momsen

forrás: GettyImages/Kevin Mazur

vagy Kelly Osbourne.

forrás: GettyImages/Giulio Marcocchi

Az emóknál pedig egyenesen kötelező volt, ám szerencsére az évtized végére elkezdett terjedni a füstös szemsmink, ezzel pedig a fekete szemceruzák elkerültek a szekrény mélyére.

A Dior viszont az SS21-es kollekciójához pont ilyen sminket választott a modelleknek, így amennyiben hihetünk nekik, ez a trend jövőre könnyen lehet, hogy főnixként éled újjá hamvaiból, de mi még nem tudjuk eldönteni, hogy örülünk-e ennek.

