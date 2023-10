„Ki markolta meg a fenekemet?” - Nem akarjuk elhinni, milyen abszurd dolog történt Vilmos herceggel!

Valljuk be, ha meghalljuk azt, hogy királyi család, akkor mostanában a legtöbb esetben valamiféle botrányra vagy durva pletykára számít az ember, hiszen Meghan és Harry mindent elkövettek (és elkövetnek), hogy az uralkodó családot rossz színben tüntessék fel.



Persze a dolog azóta a visszájára fordult, hiszen az embereknek már egyáltalán nem szimpatikus, hogy Harry herceg a saját családjáról panaszkodik folyamatosan, így sokan átértékelték a dolgokat, és megváltozott a véleményük (jó irányba) Katalinékról.



Ez persze nem véletlen, hiszen Katalin hercegné minden nyilvános eseményen kiköpött Diana hercegné, nem csupán külsőségekben (elegancia, báj, stílus), de belső tulajdonságokban is. Katalin ugyanis mindenkivel hihetetlenül kedves és nyitott, ráadásul maximálisan odafigyel azokra az emberekre, akikkel éppen találkozik. Ez most sem volt másképp, de annak ellenére, hogy Katalin ismét elképesztően gyönyörű és csinos volt, mégis mindenki Vilmosról beszél... Na de miért?



A minap Katalin és Vilmos ellátogattak Cardiffba, hogy megünnepeljék a Fekete Történelem Hónapjának kezdetét, és megemlékezzenek a HMT Empire Windrush hajó Nagy-Britanniába érkezésének 75. évfordulójáról. A hercegi párt természetesen hatalmas örömmel fogadták, amikor megérkeztek az első programjukra a Grange Pavilionba, arra azonban senki nem számított, ami itt történt.



Amikor ugyanis Katalin és Vilmos beálltak egy csoportképre a Windrush Cymru Elders idős férfi és női tagjaival, Vilmos herceg a következőt mondta hangosan:



„Ki markolta meg a fenekemet?”

forrás: Getty Images Az ominózus pillanat

A dolog persze azonnal hatalmas nevetést váltott ki az emberekből, a trónörökös pedig bebizonyította, hogy egyáltalán nem karót nyelt, és nagyon jó a humorérzéke.



Ha szereted Vilmost és Katalint, akkor muszáj végignézned azokat az alkalmakat, amikor cuki módon összeöltöztek:

Galéria / 12 kép 12 alkalom, amikor Katalin hercegné és Vilmos herceg összeöltöztek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria