Milyen szabályokat kell betartaniuk a Victoria's Secret angyalainak?

A varázs azonban múlik. A Victoria's Secret tavaly bejelentette, hogy nem tartja meg nagyszabású show-ját. Változik a világ, változik a fehérnemű-divat. A gender-kérdések a fehérneműpiacra is betörnek, és a kihívó, szexis darabok lassan kiszorulnak a boltokból – mert egyesek szemében akár szexistának is tűnhetnek. Amerikában, és a nyugati világban is megfigyelhető az a trend, hogy jönnek fel az egyszerű, praktikus, olcsóbb fehérneműk. Szexis nőket kevés ruhában színpadra küldeni pedig olyan, mintha 2018 lenne. De már: 2020 van.

Ugyanakkor a szupermodelleket és a Victoria's Secret angyalait a mai napig körülveszi a titok, a coolság, a mágia. Galériánkkal betekintést nyerhettek egy titkos világba, ahol, ha nem is farkastörvények uralkodnak, de szó mi szó, érdekes az élet.

