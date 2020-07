13 év után válik a Halálos iramban-filmek színésze

A Halálos iramban-filmekben alakította Paul Walker szerelmét, feleségét, Vin Diesel húgát. A színésznő most nehéz időszakon megy keresztül: 13 év után vége a házasságának Andrew Form producerrel.

A pár A texasi láncfűrészes mészárlás: a kezdet című film 2005-ös forgatásán ismerkedett meg, amiben Jordana főszerepet játszott, a férfi pedig producer volt. Az egy éves évfordulójukon eljegyezték egymást, de végig titokban tartották kapcsolatukat. 2007-ben házasodtak össze, 2 gyermekük született béranyától: Julian 6, Rowan 4 éves. A színésznőnek nem lehetett gyermeke, ezért választották ezt a megoldást, erről korábbn ő maga beszélt egy interjúban.

A pár válása azért is meglepő, mert úgy tűnt, jól megvannak, és bár a színésznő férje sokat utazott, de gyakran ment vele a család is. A gyerekeket is szépen nevelték, Jordana igyekezett minél többet otthon lenni velük.

A házaspár még nem vált el, de már hónapok óta külön van, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeket együtt tudják felnevelni.

