Körülötted mindenki az Úriemberek sorozatról beszél, de te még nem kezdtél bele, mert attól tartasz, hogy nem értenéd a sztorit, ha nem láttad 2019-es filmjét, amit ugyanezzel a címmel mutattak be? Nos, akkor először is megnyugtatunk, két különálló történetről van szó, úgyhogy akkor is élvezheted a Netflix aktuális sikerszériáját, ha először azt nézed meg.

Az „eredeti” Úriemberek például azonnal vérontással kezdődik, úgyhogy a rendező nem csak idővel adagolja a feszültséget, míg az új verzióban azért ennél egy kicsit lassabban jutunk el a drámai pillanatokhoz. Ennek ellenére az azért tagadhatatlan, hogy mindkettő ugyanabban az univerzumban játszódik, szóval rejtett utalások azért bőven vannak a filmre a sorozatban. Nézzük, mik ezek!

Úriemberek film vs. sorozat: 6 összefüggés a két alkotás között, amitől leesik az állad

Galéria / 6 kép Úriemberek film vs. sorozat: 6 összefüggés a két alkotás között, amitől leesik az állad Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria