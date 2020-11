A hétvégére időzített eseményre, azért is került sor, mivel november 14-én volt az első rész, a Harry Potter és bölcsek kövének a 19. évfordulója. Ennek örömére pedig Felton kitartóan addig ment, amíg egykori kollégáit rá nem vette egy találkozóra, persze csak online a járvány második hulláma miatt. Ezt egy hónapja írta ki saját oldalára is:

November 14-én lesz a 19. évfordulója a Harry Potter és bölcsek köve debütálásának, ezért szeretném a brigádot újra összehozni. Arra gondoltam, hogy lehetne egy virtuális találkozó minden régi, szeretett ismerőssel! Remélem összejön!

Kitartásának hála a 2020-as álma valóra is vált a világ összes Harry Potter rajongójának, hiszen az online meetingen és Rupert Grint is részt vett. A mellékszereplők közül Alfred Enoch (Dean Thomas), Evanna Lynch (Luna Lovegood). És még sok ismerős arc is feltűnt a találkozón, amelynek ki más lett volna a házigazdája, mint a Draco Malfoyt alakító Tom Felton.

A nem mindennapi találkozón szinte mindenről őszintén beszélgettek az egykori szereplők, akik között igazi barátságok is köttettek. Ruper Grint amellett, hogy felidézte, mely jelenetek forgatása volt számára a legviccesebb, még újszülött kislányáról is mutatott néhány képet. A Veeps platformon leadott beszélgetésben sejtelmesen elejtett egy olyan mondatot is, hogy a 2021-es kerek évforduló szerinte még ennél is jobb lesz.

Mi már alig várjuk!

Ha kíváncsi vagy, hogyan élnek most a Harry Potter egykori szereplői, akkor kattints a galériára!

