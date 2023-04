Nem a méret a lényeg! Így fest ugyanaz a ruha két eltérő testalkatú csajon

Szerencsére ma már egy olyan korban élünk, amikor a plus size nők nem takargatják, hanem ünneplik természetes idomaikat, amivel bizonyítják a világnak, hogy a szépség nem függ a testalkattól. Lizzo például ékes szószólója a témának, aki mindig elmondja a világnak, hogy nagyon jól érzi magát a bőrében és mindent megtesz azért, hogy egészséges legyen. Így van ezzel Ashley Graham is, aki már három gyermek büszke édesanyja és aki tisztában van vele, hogy milyen csodákra képes a női test, amiért nagyon is meg kell azt becsülni attól függetlenül, hogy XS-es vagy épp XXXL-es méret.

Denise Mercedes is hasonló álláspontot képvisel, nem véletlen, hogy az influenszert már 1,5 millióan követik az Insán. Nemcsak gyönyörű fotóiról híres, hanem arról is, hogy rendszeresen megmutatja, hogy hogyan áll ugyanaz a ruha két eltérő testalkaton. Ilyenkor a barátnőjével egyforma outfitekben pózolnak, hogy bizonyítsák, minden testalkat egyformán dögös és szép.

A kerek idomokkal rendelkező divatblogger képeiről sugárzik a magabiztosság és mindig őszinte a követőivel. Korábban elmondta, hogy nem gondolta volna, hogy a dad jeans jól állhat neki, de rácáfolt erre, amikor felpróbálta és mindenkit arra bátorít, hogy ne féljen kilépni a komfortzónájából, ha divatról van szó. Megannyi fotóval bizonyítja, hogy ugyanolyan jól áll rajta és a barátnőjén is ugyanaz a szabású ruha.

