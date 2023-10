Nem is kérdés, hogy a tojás egy szuper élelmiszer, hiszen tele van fehérjével, vitaminokkal, ráadásul bizonyos diétákba is beépíthető, arról nem is beszélve, hogy nagyon finom. Rengetegféleképpen el lehet készíteni, kezdve a kemény tojástól a rántottán át egészen a tükörtojásig, sőt rengeteg ételhez is hozzáadható, sok receptet találsz a neten, amihez tojás is kell. Na de persze túlzásba sem szabad esni, hiába van tele omega-3 zsírsavakkal, D- és E-vitaminnal, megdobhatja a koleszterinszintet.

Az egyik legnépszerűbb és legegyszerűbb elkészítési módja a tükörtojás, amit érdemes olívaolajon sütni, mert gyorsabban melegszik a többi olajnál és jobban kihozza az étel ízét. Érdemes arra is odafigyelni, hogy minél frissebb legyen a tojás, mert akkor nagyobb eséllyel marad egyben a sárgája. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban és garantáltan átsüljön a tojásod, akkor akár le is fedheted a serpenyőt egy percre, ezzel eléred, hogy a fehérje teljes mértékben megsüljön, a sárgája pedig lágy maradjon.

Letarolta a TikTokot a tükörtojás hack

Ha pedig te is szereted a tükörtojást, valószínűleg már mindenféle kreatív módon elkészítetted. A TikTokot is megihlette most az egyszerű hozzávaló, pontosabban a @heartbeatfood nevű felhasználót, akinek a receptje már túlszárnyalta a 7 milliós megtekintést is, pedig egy nagyon egyszerű trükkről van szó, ami extra látványos végeredménnyel kecsegtet, íme:

Mindössze annyi a dolgod, hogy óvatosan szétválaszd a tojásfehérjét a sárgájától, kettévágj néhány koktélparadicsomot, és előkészíts egy szál petrezselymet, majd a videón látható módon süsd meg a tojást és a zöldségeket. Persze a petrezselymet simán helyettesítheted egy kis póréhagymával vagy más zöldleveles zöldséggel is, ha nem bírod az ízét. Ezzel a hackkel akár a vendégeidet is meglepheted, de napindító reggelinek sem utolsó!

