Tudtad, hogy J. K. Rowling valódi emberekről mintázta a dementorokat? Azokat a lényeket, akikről Lupin professzor a következőket mondja a Harry Potter és az azkabani fogoly című kötetben:

Ha túl közel mész egy dementorhoz, kiszippant belőled minden kellemes érzést, minden boldog emléket. A dementor, ha megteheti, addig élősködik rajtad, amíg olyanná nem válsz, mint ő maga: lelketlenné és gonosszá. Kiszipolyoz, s végül nem marad benned más, csak a legszörnyűbb emlékeid.

Az írónő ugyanis azokra a mérgező emberekre gondolt, miközben megalkotta a misztikus lényt, akik negatívan hatnak a környezetükre és akiket jobb elkerülni, mielőtt mindenkire átragasztják a pesszimizmusukat.

forrás: HBO MAX / Harry Potter

Ezt alátámasztja egy, a német Jénai Egyetemen végzett 2014-es kutatás is, ami szerint a toxikus emberekkel való érintkezés súlyos stresszreakciót vált ki az agyban, aminek hosszútávon idegsejt pusztító hatása lehet. Sajnos az is tény, hogy nem vagyunk túl jók a lerázásukban. Az amerikai Self Magazine és a Today magazin 2015-ben ugyanis megkérdezett 18 ezer olvasót a témában, amiből az derült ki, hogy a nők 84%-ának vannak mérgező kapcsolatai, 3-ból 1 esetben pedig a legjobb barátnőjük maga Regina George a Bajos csajokból. Szakértők szerint személyiségünket nagyban formálja az az 5 ember, akivel a legközelebbi kapcsolatban állunk, épp ezért veszélyes, ha ebben a körben akár csak egy mérgező személy is felbukkan. Itt az ideje, hogy a tavaszi nagytakarítás ne csak a gardróbszelektálásról, hanem a kapcsolataid megválogatásáról is szóljon.

Miből ismerheted fel a toxikus személyt? Manipulál, vagyis anélkül befolyásolja a viselkedésedet és gondolataidat, hogy ennek tudatában lennél.

A saját hibáit, nem kívánatos érzéseit rád vetíti ki, neked tulajdonítja.

Elköteleződést vált ki maga felé: olyan helyzetek elé állít, amikor döntened kell közte és valami más között és elvárja, hogy őt válaszd.

Sosem kér bocsánatot.

Nem örül a sikereidnek.

Elítél, ha hibázol és eléri, hogy kevesebbnek érezd magad.

Keresi a konfliktust és a drámát.

Irigy és gyerekesen viselkedik.

Legtöbbször az alábbi típusaikkal találkozhatsz:

Az energiavámpír

Igen, a szó szoros értelmében kiszívja az energiádat akár csak egy hosszabb beszélgetés alkalmával is, te pedig totál fáradtan ülsz a kanapén a nap végén és nem érted, mi merített le ennyire. A legfontosabb számára, hogy mindig róla legyen szó, ám legtöbbször csak panaszkodik, amivel negatív légkört teremt maga körül. Ráadásul sokszor pont az együttérző és érzékeny embereket találja meg.

Az áldozat

Nehezebb felismerni az elején, hogy egy ilyen emberrel állsz szemben, mert folyton együttérzést csikar ki belőled. Ezt pedig manipulációval éri el, hogy mindig ő legyen a történetben az, akit sajnálni kell. Sosem vállal felelősséget semmiért, állandóan másokat és a körülményeket hibáztatja, ha valami balul sül el.

A kritizáló

Természetesen mindenkinek szüksége van építő jellegű kritikára az életében, ami segíthet fejlődni és előre lépni, de a kritizáló személyiség mindig csak a hibát keresi a másikban. Hosszabb távon borzasztó hatással van rád, mert eléri, hogy úgy érezd, semmit sem tudsz jól csinálni, így le is rombolhatja az önbizalmadat. Nem támogat a döntésekben, sőt a véleményedet és a szokásaidat is állandóan felülbírálja, így mellette sosem lehetsz igazán önmagad.

Az arrogáns

Az arrogancia hamis önbizalom és mindig nagy bizonytalanságot takar. Szerencsére elég könnyen kiszúrhatod, ha egy ilyen emberrel van dolgod, ugyanis minden megnyilvánulásáról süt, hogy felsőbbrendűnek tartja magát. Korábbi kutatások bizonyítják, hogy az arrogancia összefüggésben áll a munkahelyi teljesítménnyel is: sokkal gyengébb munkát végez és több a problémája is, mint egy átlagembernek.

A drámakirály(nő)

Olyan az élete, akár egy szappanopera. Szinte mágnesként vonzza a feszült helyzeteket, és ha épp nem történik semmi, képes jelenetet rendezni. Sőt, direkt teremt feszültséget két ember között, hogy utána hátradőljön és élvezze a showt. Szakértők szerint legtöbbször olyan személyek tartoznak ide, akiket gyerekként elhanyagoltak, esetleg szüleik mentális egészségügyi gondokkal küzdöttek, mert ők nagyobb valószínűséggel vágynak figyelemre.

Ha te is meg szeretnél szabadulni ezektől az emberektől, galériánkban elolvashatod, mi kell hozzá!

Galéria / 4 kép Így szabadulhatsz meg a toxikus emberektől Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ez a cikk eredetileg a JOY magazinban jelent meg A dementorok köztük élnek: szabadulj meg a toxikus emberektől címmel.