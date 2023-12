Bár az éneklés, a fellépések most egy kicsit háttérbe szorultak Tóth Andi életében, azért egyáltalán nem unatkozik, hiszen Backoff néven elindította saját ruhamárkáját, a szabadidejét pedig gyakran négylábú társával, Bailey-vel és edzéssel tölti. Az utóbbi meg is látszik a tökéletesen kidolgozott alakján, amit most meg is mutatott követőinek.

A gyönyörű énekesnő egyébként nagyszerű genetikával rendelkezik, de nem titkolja, hogy azért az adottságai mellett a rendszeres sportolás is fontos szerepet játszik a megjelenésében. Andi sokat boxol és hatalmas sétákat tesz a szabadban, ami remekül szálkásítja karcsú vonalait - legutóbbi képén pedig szemmel is látható ennek hatása. Sőt, a posztból azt is megtudhatták a rajongói, hogy Andi már számolja vissza a napokat az ünnepekig, hiszen a fotóhoz is csak annyit fűzött hozzá: „14 nap karácsonyig”.

Andiról amúgy köztudott, hogy imád sütni-főzni, így valószínű az ünnepi időszakban sok-sok ilyen jellegű tartalomra számíthatunk tőle a közösségi oldalán. Azt még nem árulta el, mit tervez a 2024-es évre, és hogy lehet-e számítani új dalra, albumra tőle, de abban biztosak lehetünk, hogy unatkozni és tétlenkedni nem fog, hiszen mindig szeret valami újba belefogni, amivel megmutathatja kreativitását.

