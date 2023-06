Hogyan válassz idén nyáron magas sarkú cipőt? Így biztosan nem lőhetsz mellé

A DEICHMANN havi rendszerességgel ismétlődő STÍLUS ID sorozatának következő része ezúttal a magas sarkú cipők világába kalauzol el minket. Komáromy Csillu, a DEICHMANN stylistja videósorozatban segít, hogy megtaláld álmaid cipőit úgy, hogy közben hasznos tanácsokkal lát el. Van, amikor épp a trendszíneket ecseteli, legyen szó bármilyen fajta lábbeliről, máskor sneakerek kombinálásához ad szuper tippeket, most pedig arról beszél, hogy miért érdemes törpesarkú cipőt választani és melyik a 3 top szín, ha ezekről a lábbelikről van szó.

A törpesarkú cipő már régóta nagy kedvence a nőknek, idén pedig megint ott van a népszerűségi lista élén ez a darab. Sokkal kényelmesebb, mint a 10-15 cm-es tűsarkú darab, azok is magabiztosan tudnak benne járni, akik amúgy a legtöbbször lapos sarkú cipőket viselnek, ráadásul nagyon kényelmes is. Az idei top trendszínek közé egyébként a fekete, a nude és a fémszín tartozik, és ha ilyen árnyalatban keresel cipőt, akkor érdemes a DEICHMANN-ban nézelődnöd. Ha pedig konkrét példákra is kíváncsi vagy, ne hagyd ki a videót, amiben Csillu szuper tippeket ad:

