Toplista: 9 női sztár, akinek a legtökéletesebb az alakja a tudomány szerint

A szépségideálok évről évre változnak - ahogyan a testünkhöz való viszonyunk is. Vannak, akik a testpozitivitásban hisznek, mások szerint viszont a testsemleges mozgalomhoz csatlakoznak inkább, és azt vallják, hálát kell éreznünk a testünk iránt, azokért a feladatokért, amiket ellát, és azért, ahogyan tulajdonképpen nap mint nap szolgál minket és eljuttat oda, ahová el szeretnénk jutni – a külsőségeket pedig félre kell tennünk. A szépség ugyanis tényleg szubjektív fogalom, mindannyian másképpen értelmezzük azt.

Ennek ellenére azért természetesen akadnak olyanok, akik megpróbálják megalkotni a tökéletes arc, illetve test képletét: méghozzá az aranymetszés szabályának alkalmazásával. Ennek segítségével az évek során kiszámolták már azt, hogy ki a legszebb arcú nő, illetve férfi a sztárvilágban, de rangsorolták már azt is, vajon Katalin hercegné vagy Meghan Markle pofija közelít inkább a tökéleteshez. Sőt, ez az elméletet alkalmasnak találták arra is, hogy megállapítsák, melyik híresség alakja a legcsodásabb, és össze is állítottak belőle egy toplistát.

