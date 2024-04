Amikor fogyókúrázunk, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy bizony nem csupán az étel által bevitt kalóriák számítanak, hanem azok is, melyeket megiszunk. Ugyanis bár sokan nem gondolnák, rengeteg kalóriát lehet bevinni az italokkal is, és nem, nem csak az alkoholosak rendelkeznek magas kalóriatartalommal. De nézzük is, mely italok fogyasztása nem ajánlott.